Inauguran Parque LAPIS en Sauces para disfrute de niñas y niños

Toluca, Méx.- Más de 100 alumnos de la Escuela Primaria José Vasconcelos, ahora disfrutan de Lugares Amigables para la Primera Infancia (LAPIS), parque diseñado para fomentar la salud física, mental, emocional, así como el desarrollo integral de las infancias, a través de juegos didácticos.

Durante la inauguración, la Presidenta Honoraria del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, señaló que el parque, ubicado en Sauces Primera Sección, fue posible gracias a la coordinación con tiendas OXXO, poniendo en el centro a las niñas y niños, y promover su bienestar social, subrayó además que este tipo de proyectos transforma el entorno urbano y fomentan la apropiación de los espacios públicos.

También recalcó la visión del Presidente Municipal, Ricardo Moreno, que contempla la idea de que invertir en la niñez es la mejor apuesta hacia el futuro ya que crear espacios seguros, llenos de color y aprendizaje contribuye a construir un municipio donde cada habitante pueda crecer en un entorno que impulse su desarrollo y fortalezca el tejido social.

A su vez, la Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel Jaramillo, expresó que mediante el juego y la exploración, las infancias desarrollarán la curiosidad, la creatividad y la convivencia, asimismo destacó la labor de la Fundación FEMSA, que impulsa la creación de LAPIS con el apoyo de OXXO y la Fundación Placemaking.

Informó que el parque fue adoptado por la Escuela Primaria José Vasconcelos y el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, cuyos alumnos y docentes se comprometieron a cuidarlo y mantenerlo vivo como punto de encuentro familiar, recordando que el municipio se transforma desde sus comunidades a través del juego, la educación y el bienestar.