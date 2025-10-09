Rehabilitación del jardín de niños en San Fernando ofrece mejores condiciones a pequeños: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, entregó los trabajos de mantenimiento en el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, de San Fernando, con el cual ofrece mejores escuelas a los estudiantes y que forman parte del programa “Acción por la Educación”.

Autoridades educativas reconocieron el apoyo del Gobierno de Huixquilucan para que los más de 40 estudiantes de este plantel disfruten de espacios cómodos, seguros y dignos

La rehabilitación incluyó la renovación de los salones de clases y del patio, con el propósito de que los alumnos cuenten con las condiciones necesarias para su estudio y recreación.

Previo a develar la placa y entregar la obra concluida, Contreras Carrasco, afirmó que estas mejoras, a cargo de la brigada de “Acción por la Educación”, representan un compromiso con la niñez de Huixquilucan, pues se dignifica el espacio de aprendizaje en beneficio de los estudiantes, así como de los docentes.

Mencionó que, en esta ocasión, se llevaron a cabo diversas labores como aplicación de pintura vinílica, trazado de canchas y juegos didácticos, colocación de estructura y malla sombra en el patio, mantenimiento en sanitarios, así como resanes en general y reemplazo de losetas dañadas.

“Estamos con la segunda etapa de “Acción por la Educación”, la cual busca llegar a todas las escuelas de Huixquilucan. Esta vez beneficiamos a más de 40 pequeñitos con mejoras en su escuela, que, sin duda, harán la diferencia en su día a día”.

“Nos llena el alma y nos llena de alegría el reforzar las instalaciones educativas para que estén mejor preparados y, desde una edad temprana, estén motivados. Seguimos trabajando 24/7 para construir un mejor futuro en beneficio de todos ustedes”, expresó Romina Contreras.

La directora del Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, Brenda Moreno Galeana, reconoció a la presidenta municipal de Huixquilucan por el apoyo que brindó a esta escuela, pues la renovación física del plantel es una muestra tangible de su gobierno para que los infantes disfruten de espacios cómodos, seguros y dignos.

“Hoy nuestro Jardín de Niños luce renovado, lleno de vida, cada pared pintada, cada espacio reparado, nos recuerda que cuando se trabaja en equipo, con voluntad y con amor en la educación, los resultados son verdaderamente extraordinarios. Nuestro más profundo agradecimiento alcaldesa Romina Contreras”, señaló.

El representante de padres de familia, José Daniel Ramos Tafoya, sentenció que el proyecto de “Acción por la Educación” representa la materialización del compromiso con el desarrollo de los estudiantes y con el futuro para la comunidad, y destacó que, con el trabajo en equipo del Gobierno de Huixquilucan en conjunto con las autoridades escolares, se generan verdaderos cambios.