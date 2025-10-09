Adquiere Congreso edificio para dejar de pagar renta

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de LXII Legislatura, mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, informó que el Congreso del Estado de México adquirió un nuevo inmueble que anteriormente pertenecía al partido Nueva Alianza, con el propósito de reducir gastos en rentas y fortalecer la infraestructura institucional.

Vázquez Rodríguez detalló que el edificio, ubicado en Pedro Asencio, fue adjudicado mediante un remate público en el que participó la Legislatura como ciudadana.

Explicó que dicha operación, tuvo un costo aproximado de 14 a 15 millones de pesos, lo que representa una inversión estratégica para consolidar el patrimonio del Poder Legislativo.

“Había varias personas interesadas, pero cumplimos con los requisitos y logramos adjudicarlo. Con esto buscamos dejar atrás los edificios rentados y garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad”, precisó.

Adelantó que el nuevo inmueble podría destinarse a las oficinas de Comunicación Social del Congreso y que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar los espacios laborales, reducir costos y mejorar las condiciones del personal.

“Hay edificios que no tienen elevadores o la estructura adecuada para cumplir con las normas de protección civil. Este nuevo espacio representa un paso importante para modernizar y dignificar el trabajo legislativo”, indicó.