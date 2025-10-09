Destacan estudiantes importancia de la tanatología ante cualquier tipo de pérdida y a cualquier edad

Toluca, Méx.- En la niñez en la adolescencia, en la madurez, y en la vejez es necesario acudir y contar con el apoyo de un Tanatologo , para poder entender cualquier cambio, pérdida, desapego o separación, coincidieron estudiantes que obtuvieron su grado de maestría en “ Estudios del Proceso de la Muerte y el Desapego”, generación 2023-2025 del Instituto Superior Profesional de Toluca.

Ante autoridades de dicho plantel, encabezadas por la directora, María de los Ángeles García Delgado, los alumnos y alumnas; Cristina Vergara Villa Nueva con el tema, “Apego y duelo a partir de la pérdida de un animal de compañía”, José María García García con el capítulo, “Enfermería y tanatología: el cuidado que abraza el final”, Blanca Elena Olivares Espinoza con el tema

“¿Qué pierdes cuando ganas? Una mirada tanatológica a la maternidad”, Jorge Martín Reyes García con el tema, “Pérdidas y duelo en los adolescentes, importancia de la atención tanatológica en educación secundaria”, Alma Virgina Bernal Barajas con el tema, “Acompañar en vida, doler en silencio: el miedo y la esperanza ante la vivencia emocional del duelo anticipado en familiares de pacientes con cáncer”.

Asimismo, Ileana Guadalupe Marín Ramírez, con el tema, “Duelo por suicidio: entre el dolor y el tabú”, Anyi Verónica Garduño Segundo, tema, “Adicción y tanatología: cuando el consumo oculta la pérdida”, Monserrat Vilchez Escutia con el tema, “Duelo y pérdida: resignificar el dolor” y Belinda Jesica Huerta Rendón con el tema “Proceso de jubilación y plan de vida”.

En el libro, “Tanatología Aplicada, perspectiva desde el dolor de, la pérdida y la transformación”, señalaron que como redes de apoyo en una enfermedad, una pérdida de algún ser querido, una mascota, un trabajo, un estudio y hasta durante los cambios de la niñez a la adolescencia, durante el embarazo, después de haber parido, duelo por suicidio, ruptura de una relación, y hasta cuando se deja alguna adición, la etapa de la jubilación, es necesario contar con el acompañamiento de un tanatólogo

Señalan que todas las pérdidas tienen que contar con un acompañamiento, pues de esa forma se podrán prevenir algunas acciones como el suicidio o algunos trastornos mentales.

“Un duelo siempre asociado a una pérdida cuando no contamos con un espacio para expresarnos o que haya alguien con quien platicar o darle a conocer nuestros sentimientos o emociones; con quien soltar todo lo que nos oprime”, dijeron.

Destacaron que el acudir con un especialista en tanatología, es descubrir que el dolor puede tener una capacidad transformadora, no como una tragedia, “sino que sepamos que vamos a hacer después de la pérdida y ahora ver cuál será nuestro propósito”.