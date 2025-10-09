Zinacantepec avanza hacia la sustentabilidad hídrica con sistema de captación de agua pluvial

Zinacantepec, Méx.- En un paso significativo hacia la gestión responsable del agua, el municipio de Zinacantepec inauguró el primer Sistema de Captación y Purificación de Agua Pluvial en la Casa de Cultura “Matilde Zúñiga”. Este proyecto es resultado de la coordinación entre la Secretaría del Agua del Estado de México, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la organización Neta Cero y la Fundación Coca-Cola México (FEMSA).

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, acompañado por Jorge Zavala Jorge, representante de la Vocal Ejecutiva de la CAEM, Erick Ernesto Gutiérrez Muñoz, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola, regidoras, regidores, directoras, directores y vecinos de la comunidad.

Vilchis Viveros resaltó que iniciativas como esta forman parte de una política pública hídrica orientada a garantizar el acceso al agua mediante soluciones sustentables e innovadoras. “El agua se ha convertido en uno de los temas más relevantes a nivel mundial. Es preocupante la velocidad con la que los seres humanos hemos consumido y contaminado el agua disponible para sustentar la vida en este planeta. Por ello, debemos actuar con responsabilidad y visión”, expresó.

Este primer sistema forma parte del proyecto “Colectivos de Agua de Lluvia”, que contempla la instalación de 10 sistemas similares en espacios públicos de Zinacantepec, Toluca, Lerma, Metepec y Calimaya. En conjunto, estos sistemas podrán captar hasta 1 millón 700 mil litros de agua al año, equivalentes a más de 172 pipas, beneficiando potencialmente a más de 2.8 millones de habitantes del Valle de Toluca.

El alcalde destacó que esta infraestructura beneficiará de manera directa a más de 400 vecinos que asisten diariamente a la Casa de Cultura para talleres y cursos, además de constituir un ejemplo de compromiso comunitario y cuidado ambiental.

La administración municipal invitó a la ciudadanía a visitar la Casa de Cultura “Matilde Zúñiga” para conocer el funcionamiento del sistema y aprovechar el agua captada y purificada, disponible gratuitamente como servicio para la comunidad.

En Zinacantepec, afirmaron, cada acción busca dejar huella en el presente y esperanza en el futuro.