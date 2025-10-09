Azucena Cisneros entrega 800 pares de zapatos a estudiantes de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Con el apoyo a la educación el gobierno de Ecatepec atiende las causas de la inseguridad, por lo que la alcaldesa Azucena Cisneros Coss acudió a la escuela primaria Felipe Villanueva de la colonia La Guadalupana para encabezar la entrega de calzado escolar del programa “Zapatón, Pisando Seguros”, lo que también realizó en la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa María Chiconautla, en beneficio de 800 niñas y niños de ambos planteles.

Frente a padres de familia y estudiantes, la presidenta municipal destacó que el gobierno municipal entrega zapatos en escuelas primarias y de preescolar a lo largo y ancho del municipio, apoyo que “es fundamentalmente para los papás, porque sabemos lo que implica enviar a nuestros hijos a la escuela, comprar útiles escolares, uniformes y eso tiene un impacto”.

Añadió que este año inició el “Zapatón, Pisando Seguros” y está a punto de empezar la entrega de lentes escolares con graduación; sin embargo, el próximo ciclo escolar se va a sumar la entrega de vales para uniformes escolares, programas diseñados para ayudar a la economía familiar y reducir la deserción escolar.

Cisneros Coss destacó que en Ecatepec solo 17 por ciento de alumnos termina una carrera universitaria y 23 por ciento la preparatoria, por lo que “no podemos seguir con esas cifras, no podemos tener a los niños en la calle”.

Anunció que el próximo año la beca Rita Cetina será ampliada a los niveles de primaria y preescolar por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; “así que ya no va haber pretexto para que los niños no vayan a la escuela: ¿Uniforme, zapatos, lentes escolares y beca es suficiente o no para mandar a los hijos a la escuela? ¡Claro!”, expresó.

También recordó que el gobierno municipal otorga una tarjeta con apoyo económico para los pasajes de los universitarios de escuelas públicas y privadas.

Con todo esto las autoridades de Ecatepec impulsan a la educación como pilar para construir paz desde las aulas.