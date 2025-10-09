Destaca alcalde de Toluca la baja delictiva en delitos de alto impacto

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal Ricardo Moreno destacó que de enero a agosto de 2025 se registró una disminución del 25.73% en la totalidad de los delitos de alto impacto, lo que refleja una mayor presencia operativa en las calles y un incremento en la eficacia de las detenciones.

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el alcalde informó que los homicidios dolosos disminuyeron un 36.67%, el secuestro 75%, el robo de vehículos 55.85% y el robo a transportistas 48.48%.

También reportó reducciones en delitos como extorsión en 28.25%, robo a transeúnte 35.67%, robo a negocio 22.97%, narcomenudeo 47.02%, lesiones dolosas 14%, violencia intrafamiliar 16.17%, violación 16.67%, trata de personas un 44.44% y el robo a casa habitación con un 34%.

Ricardo Moreno ratificó su reconocimiento a todas las instancias que participan en las mesas de seguridad, al señalar que los resultados obtenidos son muestra del compromiso institucional y añadió que el trabajo coordinado permite que la región Toluca aporte a la disminución de la incidencia delictiva en el municipio y en todo el Estado de México.

En su informe semanal, la Dirección General de Seguridad y Protección reportó la ejecución de 118 operativos propios y 14 coordinados con los tres órdenes de gobierno, con 29 puestas a disposición y 28 detenidos por diversos delitos.

Entre las detenciones más relevantes registradas en los últimos días destacan las de José N y Raymundo N, por el delito de robo de mercancía; Cristian N, Eduardo N y José Alfredo N, este último con antecedentes por el mismo ilícito, encubrimiento por receptación, en ocho ocasiones; Patricia N y Sergio N, por narcomenudeo; así como Osvaldo N, por abuso sexual.

La autoridad municipal exhortó a la población a denunciar cualquier hecho delictivo, pues la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y combatir la impunidad.

En su reporte, la Fiscalía Especializa en el Combate a Robo de Vehículos, informó que en el comparativo entre los años 2024 y 2025, se registró una disminución significativa en el número de carpetas de investigación iniciadas por este delito, con 892 casos menos, lo que representa una reducción de 53%.

Asimismo, al comparar octubre de ambos años, se observó una baja adicional, al contabilizar 17 carpetas de investigación menos.