Celebrará gobierno de Tlalnepantla feria “Tu casa, su Hogar” para adopción de animalitos

Tlalnepantla, Méx.- La titular de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, Mitzi Anda Rubalcava, anunció el evento “Tu casa, su hogar”, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre en la explanada del Palacio Municipal de 9:00 a 14:00 horas, donde 34 animalitos esperan ser adoptados.

Comentó que en está administración encabezada por el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, persiste una política social de protección y cuidado de todos los seres sintientes, por lo que constantemente se realizan acciones para su bienestar.

Agregó que este evento tiene como objetivo, que algunas mascotas que actualmente están bajo resguardo, encuentren una familia que les brinde una segunda oportunidad y reciban el amor y felicidad que se merecen.

Con esta actividad, se busca fomentar la adopción de animales que fueron abandonados o rescatados, y que por el momento están bajo la protección de la Coordinación de Control, Atención y Bienestar Animal, en donde también se reciben donaciones, principalmente alimento que ayuda a mejorar las condiciones de lomitos y michis.

Anda Rubalcava, puntualizó que en total habrá disponibles 34 ejemplares, 21 de ellos hembras y 13 machos entre los que también se encuentran Rafa, Mokachino, Marimar, Canuto, Panda, Tigre, Calabaza, Huesitos, Pancho, Tim, Blue, Panquesota, por mencionar algunos.

Sobre el protocolo de adopción, la funcionaria apuntó que se lleva a cabo una entrevista y llenado del formulario de adopción; se solicita la copia y/o foto del INE, comprobante de domicilio y 5 fotografías del lugar donde vivirá la mascota.

Asimismo, se explican las necesidades y características de cada animal y se evalúan las respuestas del formulario de adopción, posteriormente, el interesado elige a un animalito y si es procedente, se firma el contrato de adopción.

La Coordinación de Bienestar Animal hará visitas constantes en el domicilio señalado para asegurar que la mascota se encuentra en buen estado, con el derecho a retirar en cualquier momento y circunstancia al peludito si se considera que no está adecuadamente atendiendo.

En la Feria de Adopción “Tu casa, su hogar” habrá actividades como pasarela de adopción, vacunación, desparasitación.