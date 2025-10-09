Metepec refuerza la seguridad para el Festival Internacional Quimera 2025

Metepec, Méx.- Con el objetivo de garantizar una celebración segura y ordenada durante el Festival Internacional Quimera 2025, el gobierno municipal de Metepec ha implementado un operativo especial de seguridad que contará con más de 300 elementos de distintas corporaciones, así como tecnología de vigilancia y acciones de inteligencia.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, informó que en el despliegue participan 150 elementos de la Policía Municipal de Metepec, así como 150 agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Además, la Guardia Nacional brindará apoyo en tareas de vigilancia en las zonas periféricas del municipio. “Queremos que todas y todos disfruten tranquilos de esta gran fiesta cultural, y para eso hemos dispuesto una estrategia que protege tanto a visitantes como a los habitantes de Metepec”, señaló el alcalde.

Entre las herramientas tecnológicas utilizadas en este operativo destacan drones de patrullaje aéreo, dos torres de videovigilancia conectadas al Centro de Mando, así como 37 cámaras adicionales instaladas en el primer cuadro del municipio, donde se espera una mayor afluencia de personas debido a las actividades del festival.

Asimismo, Flores Fernández dio a conocer que se cuenta con un grupo de inteligencia que realizará labores encubiertas para detectar posibles situaciones de riesgo o actos delictivos de manera anticipada.

Como parte de las medidas preventivas, el operativo alcoholímetro continuará activo en las principales vialidades de Metepec. Esta acción busca disuadir la conducción bajo los efectos del alcohol y reducir accidentes viales durante los días del festival.

“En Metepec estamos listos para que Quimera 2025 sea una fiesta segura, familiar y llena de alegría”, afirmó el edil, quien reiteró que la seguridad de los asistentes es una prioridad para la administración local.

El alcalde reiteró la invitación al Festival Internacional Quimera, que este año celebra su edición 2025, como uno de los eventos culturales más importantes del Estado de México, reuniendo a artistas nacionales e internacionales en un programa diverso que incluye música, teatro, danza, literatura, arte urbano y actividades para toda la familia.

“Hoy en Metepec da inicio la edición 35 del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera2025.

Me llena de orgullo ver cómo este festival, nacido del corazón de nuestra gente, sigue creciendo y poniendo en alto el nombre de Metepec. Durante 10 días, nuestras calles, plazas y espacios públicos se llenarán de música, danza, teatro, arte y alegría para toda la familia. Quimera es más que un festival: es una tradición que une, inspira y celebra nuestra identidad. Los invito a disfrutar cada presentación, a compartir en familia y a vivir juntos la magia que solo Quimera puede ofrecer”, expresó el alcalde.

Se espera que miles de personas asistan a las distintas sedes del festival durante los días de su realización, por lo que el operativo de seguridad será permanente y estará coordinado por las autoridades municipales y estatales.