Autopista y carretera federal México-Toluca afectadas por deslaves

Ocoyoacac, Méx.- Debido a las lluvias y tormentas constantes que se han registrado durante las últimas semanas, las cuales provocaron el reblandecimiento del suelo, se registraron tres deslaves: uno sobre la autopista México-Toluca, en dirección hacia la Ciudad de México, poco antes de la caseta de La Marquesa, donde la vialidad quedó bloqueada totalmente; además, ocurrieron dos deslaves en la carretera federal México-Toluca, en el kilómetro 30+000 y, a la altura de Cruz Blanca en Cuajimalpa, que invadieron los carriles de baja velocidad.

Las precipitaciones intensas que afectaron al Valle de Toluca saturaron los taludes y generaron el deslizamiento de tierra, rocas, árboles y ramas sobre la carpeta asfáltica. Los derrumbes abarcaron ambos carriles de la vía de cuota y de la vía libre que conecta el Estado de México con la Ciudad de México, provocando caos vial en la zona.

La congestión vehicular se extendió desde antes de la intersección entre la autopista La Marquesa y la carretera federal, generando tráfico severo con retrasos de hasta dos horas en ambos sentidos.

A la zona arribaron elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de Protección Civil del Estado de México, quienes permanecen en el sitio para evaluar los daños mientras maquinaria pesada trabaja para remover los escombros y restablecer la circulación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que su personal ya atiende la emergencia, con presencia en los tramos afectados para realizar una evaluación más detallada de los daños estructurales.

Cabe recordar que al inicio de la semana ya se había reportado otro deslave justo después de la caseta de La Marquesa, lo que también generó congestionamientos severos en la zona. Ante esto, la autoridad insistió en que las condiciones del terreno permanecen inestables debido a la saturación de agua en el subsuelo.

En tanto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó que continuarán las lluvias en el Valle de Toluca. Se esperan intervalos de chubascos y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados centígrados y mínimas alrededor de los 11 grados centígrados.

Estas condiciones podrían mantener el riesgo de nuevos deslaves en taludes saturados, por lo que autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo constante en la autopista y la carretera libre México-Toluca.

Según reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la autopista México-Toluca registra un promedio diario de 56 mil 400 vehículos, mientras que la carretera federal libre México-Toluca alcanza hasta 92 mil vehículos diarios.

Estos volúmenes de tránsito la convierten en una de las rutas más transitadas del país, por lo que cualquier interrupción como la provocada por los recientes deslaves, ocasiona congestiones prolongadas y complicaciones para el transporte de carga y pasajeros entre el Valle de Toluca y la capital del país.