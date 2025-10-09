Hallan cuerpo desmembrado dentro de un río en San Cristóbal de los Baños

San Cristóbal de los Baños, Méx.- El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida dentro de un río en la comunidad de San Cristóbal de los Baños, en el paraje conocido como La Canoa.

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio fueron hallados el torso y la cabeza de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, sin extremidades y aún sin identificar.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y personal forense acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley que permitirá determinar las causas del fallecimiento.

La FGJEM informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que el cuerpo fue abandonado y dar con los responsables de este hecho.