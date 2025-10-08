Todo listo para la 7ª Carrera “La Gran Ciudad” en Atlacomulco

Dioney Hernández

Dioney Hernández 8 octubre, 2025

8 octubre, 2025 Deportes

Deportes 0 Comments

Atlacomulco, Méx.- En Atlacomulco se preparan para vivir una auténtica fiesta deportiva con la 7ª edición de la Carrera Atlética “La Gran Ciudad”, que reunirá a más de mil doscientos participantes el próximo 19 de octubre, en un evento que combina el amor por el deporte, la convivencia familiar y una noble causa social.

El arranque será en la tradicional Plazuela de Atlacomulco, punto de encuentro para los corredores que desafiarán las rutas de 5 y 10 kilómetros, iniciando en punto de las 8:00 de la mañana. Este evento busca fomentar un estilo de vida saludable y fortalecer el sentido de comunidad entre los habitantes del norte del Estado de México.

Durante la presentación, el comité organizador integrado por Gustavo Ramírez Quiroz, director general de La Gran Ciudad; Gregory Vilchis, director técnico; Nicolás Ramírez, presidente municipal; y la atleta olímpica Margarita Hernández— dio a conocer los detalles técnicos de la competencia y resaltó la importancia del evento como referente deportivo en la región.

Además del aspecto deportivo, la carrera tendrá un propósito con causa, ya que parte de los recursos recaudados serán destinados a la Fundación IEVO, la cual trabaja en la adecuación de un refugio temporal para niños con cáncer que viajan a Toluca para recibir atención médica en el Hospital del Niño.

La competencia repartirá una bolsa superior a los 76 mil pesos en premios en efectivo y monederos electrónicos, mientras que todos los corredores podrán participar en la rifa de una pantalla de 70 pulgadas, una bicicleta eléctrica y una motoneta.

El costo de inscripción es de $349 pesos, y los interesados pueden registrarse en las sucursales de La Gran Ciudad o a través de asdeporte.com. Los kits se entregarán el 18 de octubre de 9:00 a 15:00 horas e incluirán playera, medalla, chip de cronometraje, morral, audífonos, fruta e hidratación.