Hallan a una mujer sin vida con signos de violencia en La Trinidad

La Trinidad, Méx.- Una mujer fue encontrada sin vida y con visibles signos de violencia en el rostro, a las afueras de un hospital ubicado en la comunidad de La Trinidad.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Genaro Díaz Mañón, donde vecinos alertaron a las autoridades al descubrir el cuerpo que, según los primeros reportes, fue abandonado en el lugar sin que hasta el momento haya sido identificada la víctima.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al sitio tras recibir una llamada de emergencia; sin embargo, al revisarla confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa exacta de la muerte y se continuará con las investigaciones para identificar a la víctima y localizar a los responsables.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se recaban evidencias que permitan esclarecer el homicidio.