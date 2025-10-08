Inicia entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar a casi 2 millones de mujeres: Montiel

Ciudad de México.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, iniciará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a casi 2 millones de mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión.

“Entregaremos casi 2 millones de tarjetas, a las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto. En la página de la Secretaría de Bienestar se publicará el buscador con CURP para que puedan consultar el día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, abundó.

Ariadna Montiel añadió que para recibir la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, es necesario que la persona beneficiaria: asista en la fecha, hora y lugar indicado, presente identificación oficial (original y copia), entregue el talón morado del registro de solicitud. Asimismo, se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que quede constancia de que ha sido entregada a la persona correcta.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar: www.gob.mx/bienestar.

La secretaria enfatizó que, a la fecha un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la pensión que por primera vez en la historia, México, por instrucción de la primera mujer Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se entrega para reconocer el esfuerzo de las mujeres de 60 a 64 años que han trabajado toda su vida en la atención y cuidado de su familia. La pensión contribuye a su independencia económica.