Ofrecen seguridad a los mexiquenses con espacios públicos mejor iluminados

Metepec, Méx.- A través del Programa de Obra Pública, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entrega obras más eficientes y sostenibles que incorporan la instalación de sistemas de alumbrado en parques, deportivos, mercados municipales y plazas cívicas que permiten a las y los mexiquenses caminar con mayor seguridad y disfrutar plenamente de sus actividades.

Los proyectos del Programa de Obra Pública, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), cuentan con luminarias LED y solares, ambas de bajo o nulo consumo de la red eléctrica, alta durabilidad, mejor calidad de iluminación y menor impacto ambiental.

Entre estas obras se encuentran la Plaza Municipal de Temoaya y las calles Fray Pedro de Gante y Nicolás Bravo del centro de Texcoco, donde se remodelaron el “Andador Nicolás Bravo” y del “Pasaje Catedral”, las familias disfrutan de estos espacios públicos que tienen una mejor imagen urbana.

Además, deportistas y vecinos de Acambay, Chapultepec, Ixtlahuaca, Lerma, Nextlalpan, Ocoyoacac, Otzolotepec, Tepotzotlán y Tezoyuca, entre otros deportivos modernizados, caminan, juegan o entrenan antes del amanecer o en horarios nocturnos, en canchas, trotapistas y áreas verdes mejor iluminadas.