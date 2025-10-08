Egipto regresa al Mundial 2026 de la mano de Mohamed Salah

Casablanca, Marruecos.- Egipto volvió a escribir su nombre en la historia del futbol al conseguir su clasificación al Mundial 2026, luego de imponerse 3-0 a Yibuti en Casablanca. La figura del encuentro fue Mohamed Salah, quien firmó un doblete y lideró a los “Faraones” hacia su cuarta participación mundialista.

El conjunto africano, dirigido por Rui Vitória, dominó sin complicaciones el último duelo de la fase eliminatoria y aseguró el liderato del Grupo A con 23 puntos, cinco más que Burkina Faso. Los goles fueron obra de Ibrahim Adel al minuto 8 y de Salah al 13’ y 84’, en un encuentro disputado en Marruecos debido a que los estadios de Yibuti no cumplen con los requisitos de la FIFA.

Egipto, que ya había goleado 6-0 en el partido de ida, confirmó así su poderío ofensivo y su regreso a la élite del futbol mundial. Será la cuarta ocasión que el país africano dispute una Copa del Mundo, tras haber participado en las ediciones de 1934, 1990 y 2018.

El regreso tiene un sabor especial: los Faraones se ausentaron del Mundial de Catar 2022 luego de caer ante Senegal en la tanda de penales. Hoy, bajo el liderazgo de Salah, estrella consagrada del Liverpool y con una generación que combina juventud y experiencia, Egipto apunta a cambiar su historia y superar la fase de grupos.

Con su boleto asegurado, el país del Nilo volverá a soñar en grande cuando en 2026 ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá.