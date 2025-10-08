Mejora GEM la aplicación de programas sociales con profesionalización de servidores públicos

Toluca, Méx.– Con el objetivo de consolidar las capacidades institucionales necesarias para garantizar una política social más eficaz, centrada en las personas y alineadas con los retos contemporáneos del desarrollo humano, el equipo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS) impartió dos sesiones de capacitación a personal de la Secretaría de Bienestar.

La primera se realizó de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Regional Valle de Toluca con más de 20 personas servidoras públicas que obtuvieron conocimientos sobre: Programas Sociales con Enfoque de Bienestar y Desarrollo Humano; Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Metodología y Tipos de Evaluación de programas sociales.

Posteriormente, se llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a más de 40 colaboradores adscritos a la Coordinación de Tlalnepantla, la cual se orientó a la aplicación de la política social desde una perspectiva de bienestar y desarrollo humano.

Durante ambas sesiones, los especialistas del CIEPS implementaron dinámicas para vincular los contenidos teóricos con casos prácticos, actividades que les permitieron reflexionar sobre los desafíos cotidianos en la operación de programas y construir soluciones innovadoras.

Con estas acciones, el CIEPS reafirma su compromiso con la profesionalización y actualización del personal del Gobierno del Estado de México, en congruencia con la visión humanista de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, orientada a garantizar el bienestar de las y los mexiquenses mediante programas sociales efectivos, incluyentes y con visión de futuro.