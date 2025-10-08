Juez federal concede suspensión definitiva a exsecretario de Seguridad de Tabasco

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, respecto a la orden de aprehensión federal pendiente en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

De acuerdo con el expediente judicial, la medida no implica la liberación del imputado, conocido también como El Abuelo o Comandante H, ya que actualmente permanece detenido por una causa del fuero común, dictada por un juez local de Tabasco.

Hernán N se encuentra bajo prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, luego de haber sido detenido y expulsado de Paraguay, donde fue localizado tras varios meses prófugo.

La resolución publicada este miércoles establece que la eventual libertad del exfuncionario dependerá del juez que tramita el amparo, mientras que el proceso penal por la orden federal continuará bajo jurisdicción del juez de control que la emitió.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y autoridades precisadas”, señala el acuerdo del juez federal.

En paralelo, un Tribunal Colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México rechazó la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional otorgada previamente al exfuncionario. El tribunal consideró que la medida cautelar no implica una liberación automática, sino que busca garantizar que, en caso de ejecutarse la orden de aprehensión, el acusado permanezca a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El juez de distrito precisó que la suspensión únicamente determina que, de ejecutarse la orden, el imputado quede “a disposición en su lugar de reclusión y de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento”, sin que ello signifique frenar el proceso penal ni ordenar su excarcelación.

Con esta resolución, continúa la batalla legal de Hernán N, quien busca frenar la orden de captura federal pendiente y reducir su posible condena. Mientras tanto, el también llamado Comandante H permanece vinculado a proceso en el fuero común y recluido en el penal de El Altiplano.