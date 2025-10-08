Ataque de jauría de perros deja a una mujer herida en Ixtapaluca

Ixtapaluca, Méx.- Una mujer resultó lesionada tras ser atacada por una jauría de perros ferales en la Unidad Habitacional Palmas 1, municipio de Ixtapaluca. El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, mientras la víctima caminaba por una calle del conjunto habitacional.

Testigos informaron que varios canes rodearon a la mujer y la mordieron en distintas partes del cuerpo. Fue un automovilista que transitaba por la zona quien intervino para ahuyentar a los animales y auxiliar a la víctima.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas.

Vecinos del fraccionamiento denunciaron que la presencia de jaurías es constante y representa un riesgo para peatones, vecinos y especialmente para niños que transitan por zonas escolares cercanas.

Ante los hechos, habitantes exigieron a las autoridades municipales implementar medidas de control animal, reforzar la vigilancia en la zona y fomentar la conciencia vecinal sobre los riesgos que implican las jaurías ferales.

Este incidente pone en evidencia la necesidad urgente de acciones para prevenir ataques y proteger la integridad de la comunidad en la Unidad Habitacional Palmas.