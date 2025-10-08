Artesanos gana, pero se despide de la Copa Promesas

Metepec, Méx.- En la cancha de la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo “La Hortaliza”, los Artesanos de Metepec disputaron su último compromiso dentro de la fase de grupos de la Copa Promesas, consiguiendo un triunfo valioso ante los Pumas Sub-19. Pese al esfuerzo y la victoria, el conjunto morado cerró su participación con cuatro unidades, quedando fuera de la siguiente ronda, pero dejando una grata impresión por su entrega y futbol.

Desde el arranque del encuentro, la escuadra dirigida por Gustavo Contreras mostró determinación y carácter, buscando imponer condiciones ante un rival de jerarquía. El marcador se abrió a favor de los locales en los primeros minutos, cuando Alejandro Araujo, portando el número 20, aprovechó un rebote dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y desatar la euforia en la “Fortaleza Morada”.

Los universitarios reaccionaron y al minuto 24 lograron igualar el encuentro. El jugador con el dorsal 267 encaró mano a mano al arquero Víctor Álvarez y definió con precisión por el centro del arco, dejando las cosas 1-1 antes del descanso. La primera mitad transcurrió con mucha disputa en el mediocampo y pocas oportunidades claras, reflejando la intensidad y el orden de ambos conjuntos.

En la segunda parte, los Artesanos adelantaron líneas y buscaron con insistencia el tanto de la diferencia. Cuando el encuentro parecía terminar igualado, una jugada dentro del área provocó un penal a favor de los locales, que fue transformado en gol por Carlos Esteban Rodríguez, quien con sangre fría selló el triunfo 2-1 para la “Ola Morada”.

Con este resultado, los Artesanos cerraron su participación en la Copa Promesas con la frente en alto. El plantel se concentrará ahora en su próximo compromiso dentro de la Liga Premier Serie B, donde viajarán a Oaxaca para enfrentar este sábado a las 16:00 horas a los Dragones del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en la jornada cinco del campeonato.