Canciller Juan Ramón de la Fuente confirma diálogo constante con EE. UU. y Canadá

Ciudad de México.- El canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó este miércoles que México mantiene un diálogo continuo con Estados Unidos y Canadá en materia de comercio y seguridad, y aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va para rato”.

Al llegar al Senado de la República para comparecer con motivo del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el responsable de la diplomacia mexicana indicó que la revisión del acuerdo comercial “no se definirá en el corto plazo”, aunque destacó que “los tiempos se van cumpliendo”.

De la Fuente resaltó la coordinación entre dependencias del gobierno federal, así como la claridad en la ruta trazada por la presidenta Sheinbaum, y señaló la disposición de Canadá para avanzar en la renovación del tratado. “Estamos preparados para seguir avanzando en la revisión. Es un Tratado que nos conviene a todos”, afirmó.

En su intervención ante los senadores, el canciller subrayó que México ha logrado una posición de igualdad en las discusiones con Estados Unidos sobre temas de seguridad. Como ejemplo mencionó que, a petición de México, en la pasada reunión se abordó primero el tema del tráfico de armas.

Asimismo, De la Fuente se refirió a la repatriación de seis mexicanos integrantes de la Flotilla Global Sumud, a quienes recibió previamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Reiteró que la asistencia humanitaria es una obligación de los estados en conflicto armado, y destacó que debe propiciarse como “una expresión de solidaridad de la comunidad internacional”.

“Vamos a mantener esta postura porque nos asiste el derecho y porque está totalmente en consonancia con nuestros principios de Política Exterior”, concluyó.