Aseguran a tres personas por robo de auto con violencia

8 octubre, 2025

Tultepec, Méx.- Como parte de la estrategia integral para el combate de robo de vehículos, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N”, José Alonso “N” y de Luis Daniel “N” por el presunto delito de robo de automóvil con violencia.

De acuerdo con los hechos, el pasado 6 de agosto de este año, la víctima circulaba a bordo de su motocicleta sobre la avenida San Pablito, en la colonia Teyahualco, en Tultepec, cuando tres sujetos quienes viajaban en otra motocicleta le cerraron el paso; de este segundo vehículo descendió José Alonso “N”, quien la amenazó con un arma de fuego, para posteriormente golpearla en la cabeza con el mismo objeto y desapoderarla de su unidad, para después huir del lugar.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, solicitó a la Autoridad Judicial una orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N”, José Alonso “N” y de Luis Daniel “N” por el presunto delito de robo de un vehículo automotor y con violencia, mandamiento judicial que fue cumplimentado por elementos de esta Fiscalía, quienes trasladaron a los detenidos a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica.

No obstante, deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Según las indagatorias se ha podido determinar que estos sujetos serían integrantes de una estructura criminal identificada como “Los Cuinos”, que se dedica al robo de vehículo con violencia, principalmente en los municipios de Zumpango, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Huehuetoca, Jaltenco y Nextlalpan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a estos sujetos como probables implicados en otros hechos delictivos, sean denunciados.