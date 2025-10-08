Aprehenden a sujeto por probable feminicidio en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Samuel “N” por su probable intervención en el delito de feminicidio, hechos ocurridos en esta demarcación.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el pasado 26 de septiembre de 2025, la víctima de 33 años de edad caminaba sobre la calle Clavel en la colonia Jardines de San Gabriel del municipio de Ecatepec, momento en el que es interceptada por el hoy detenido, quien la habría agredido con un objeto punzo cortante.

Vecinos del lugar se percatan de la situación y lo enfrentan para que dejara a la víctima, por lo que al verse descubierto huye del lugar hacia su domicilio, en la colonia Jardines De San Gabriel, lugar dónde se cambió de ropa y salió con rumbo desconocido.

En tanto la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, no obstante, debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida el 2 de octubre de 2025.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició las indagatorias correspondientes, que permitieron identificar y aprehender al presunto responsable en la colonia Jardines de San Miguel, en Ecatepec.

Samuel “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la Autoridad Judicial, quien habrá de determinar su situación jurídica; sin embargo, se le debe considerar inocente en tanto no se le dicte una sentencia de condena en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a este sujeto como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.