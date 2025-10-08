Debuta México en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-18

Dakar.- La selección mexicana de voleibol de playa hizo su debut este miércoles en el Campeonato Mundial Sub-18 de la especialidad, prestigioso evento que se lleva a cabo en Doha, Catar, y que le asegura su boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Melina Román y Ángela Pérez arrancaron su actuación con el pie derecho al derrotar contundentemente 2-0 (21-8 y 21-10) a las malasias Qariesya/Cadence. Además, cayeron 0-2 (12-21 y 17-21) con las estadounidenses Scribner/Grimes.

Por otra parte, José Bojórquez y Eduardo Escoto solamente disputaron un enfrentamiento en contra de los austriacos Poinstingl/Hohenauer, quienes salieron victoriosos por 2 a 0 (21-16 y 21-18).

Las duplas nacionales volverán a presentarse en la arena mañana en busca de su pase a las rondas eliminatorias. Las mujeres se medirán ante las locales Penda/Meriem, mientras que los hombres harán lo propio contra los marroquís Lahsini/Bouysfi y los australianos Grocott/Turner.