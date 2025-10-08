Liberan a mexicanos detenidos en Israel durante misión humanitaria hacia Gaza

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que seis mexicanos detenidos por el ejército de Israel mientras navegaban hacia Gaza con la Flotilla Global Sumud han sido liberados y comenzaron su proceso de repatriación a México.

Los connacionales identificados como Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán fueron trasladados esta mañana desde Israel a Amán, Jordania, acompañados por el embajador de México en Tel Aviv, Mauricio Escanero.

En un comunicado, la Cancillería expresó su agradecimiento al Gobierno de Jordania por su apoyo en las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los mexicanos al país vecino.

Los seis ciudadanos formaban parte de un grupo de 493 activistas internacionales que viajaban por mar hacia Gaza en decenas de embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre el territorio palestino desde hace más de una década.

La Cancillería aseguró que continuará brindando asistencia consular hasta concluir el regreso seguro de sus connacionales a territorio mexicano.