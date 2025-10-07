Sistema Cutzamala alcanza llenado del 92.5% gracias a las lluvias

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Las recientas lluvias registradas en el centro del país han permitido una recuperación histórica en el Sistema Cutzamala, que alcanzó el 92.5 por ciento de su capacidad total de almacenamiento, el nivel más alto de los últimos siete años, informó Citlali Peraza, titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con la medición más reciente, el incremento representa una diferencia significativa respecto al mismo periodo del año anterior, cuando las presas del sistema apenas alcanzaban el 62.4 por ciento de su capacidad.

Las tres principales presas que integran el sistema reportan niveles óptimos: El Bosque se encuentra al 90.7 por ciento, Villa Victoria al 94.1 por ciento y Valle de Bravo, la más grande del conjunto, al 92.7 por ciento de almacenamiento.

Este aumento en los niveles de agua representa un respiro para el abasto hídrico de la Zona Metropolitana del Valle de México y otras regiones del Estado de México, que dependen en gran medida del Sistema Cutzamala. Sin embargo, autoridades federales recordaron que, pese a la mejoría, es necesario mantener el uso racional del agua y continuar con acciones de manejo responsable del recurso para evitar riesgos en la próxima temporada de estiaje.

En el Estado de México, el sistema abastece a municipios clave del Valle de Toluca y del Valle de México, entre ellos Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, donde la recuperación del caudal contribuirá a estabilizar la distribución del servicio en las próximas semanas.

En la Ciudad de México, el suministro proveniente del Cutzamala llega principalmente a las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tlalpan, zonas donde el sistema representa una fuente esencial del abasto doméstico y comercial.