PJEdomex busca construir política pública contra violencia de género

Toluca, Méx.- Construir una política pública integral para prevenir y atender la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en la entidad, requiere de una coordinación institucional fortalecida; con este propósito el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, encabezó una primera reunión ejecutiva con instancias de distintos órdenes de gobierno.

En el encuentro participaron Víctor Manuel Martínez Mendoza, Subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad; Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia estatal, Diana Vargas Velazco y Margarita Hernández Cabrera, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Así como las Magistradas Abigail Ocampo Álvarez, Rosa María Oviedo Flores, y María José Bernal Ballesteros, además de Laura Carolina Noriega Arce, Directora de Igualdad y Derechos Humanos, y Héctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas, Secretario Técnico, todas y todos integrantes del PJEdomex, quienes coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos, información y estrategias para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres mexiquenses.