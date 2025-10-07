Alcaldesa Ivette Topete cumple al inaugurar Comedor Comunitario en Amecameca

Por: Ricardo Espejel Arellano.

Amecameca, Méx.- El Gobierno Municipal encabezado por la Dra. Ivette Topete García, realizó la entrega e inauguración del Comedor Comunitario, un espacio proyectado para el bienestar y la alimentación digna de al menos 500 familias de la cabecera y delegaciones.

La alcaldesa Topete destacó que este proyecto era una prioridad de su administración, pues “en Amecameca el bienestar y la alimentación digna son un compromiso irrenunciable y este nuevo espacio estará abierto al público de lunes a viernes, en un horario de 12:00 a 16:00 horas y tendrá un costo de $35.00 pesos”.

Destacó que la obra está ubicada en el centro de Amecameca sobre la calle Fray Martín de Valencia y fue financiada con Recursos Propios 2025 y Participaciones Federales 2025, con una inversión total de Un Millón 849 mil pesos y el comedor comunitario tiene una superficie de 229.88 metros cuadrados.

El proyecto contó con la supervisión de los miembros del Consejo Ciudadano de Control y Vigilancia (Cocicovi), garantizando la transparencia y calidad de los trabajos. “Con esta inauguración reafirmamos el compromiso de crear espacios de impacto social que beneficien directamente la calidad de vida de todos los habitantes, haciendo del acceso a la alimentación una prioridad’, concluyó.