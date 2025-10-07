Alcalde de Naucalpan encabeza última entrega de canastas alimentarias

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez, encabezó la entrega de mil 300 canastas alimentarias, del programa “Impulsando tu Alimentación”. Esta sexta jornada se realizó en la colonia 3 de mayo, que se sumó a las realizadas en Benito Juárez, Izcalli Chamapa, San Mateo Nopala, La Ahuizotla y Santa Cruz Acatlán.

Montoya Márquez dijo: “Hoy tenemos la entrega final de las canastas alimentarias del programa “Impulsando tu Alimentación”, es el programa más grande en la historia de Naucalpan de apoyo a la canasta alimenticia de todas y todos los naucalpenses”. “Es un programa que nos está permitiendo llegar a 23 mil 666 familias”, afirmó el presidente municipal, en la colonia 3 de mayo, donde entregó más de mil 300 canastas alimentarias.

Con esta sexta entrega, se concluyó esta primera etapa del programa “Impulsando tu Alimentación”.

El alcalde reiteró que las proyecciones del programa contemplan beneficiar a 23 mil 666 familias de cuatro integrantes, impactando a un aproximado de 94 mil naucalpenses.

De acuerdo con la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, encargada de llevar a cabo este programa de apoyos alimenticios, se contempla realizar otras tres entregas para continuar apoyando a las familias que lo requieran, en un futuro cercano.

El programa “Impulsando tu Alimentación”, fue aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo del 09 de mayo y tiene como propósito contribuir al acceso a la alimentación de personas de entre 18 a 64 años del municipio de Naucalpan que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

Subrayó que, en la aplicación de los recursos, se destina a obras públicas, como la rehabilitación de la avenida Minas Palacio, compra de patrullas, colocación de cámaras de seguridad, desazolves para evitar inundaciones, compra de ambulancias y también para mejorar los servicios públicos.

“Además de la adaptación de Tecallis tipo C2, la construcción de un nuevo C4, entre otras acciones, para mejorar las condiciones de vida de la población”, enfatizó Montoya Márquez.