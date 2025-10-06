Últimos días para inscribirse y vivir la emoción del futbol en la Liga Mexiquense

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- Se acerca el silbatazo inicial y aún estás a tiempo de formar parte de una de las competencias más apasionantes del Valle de Toluca. La Liga Mexiquense de Futbol A.C. abrió sus últimas inscripciones para el nuevo torneo, que en esta edición rendirá homenaje a Carlos María Morales, el “Tanque”, histórico goleador del Deportivo Toluca y actual estratega de las fuerzas básicas escarlatas.

Con el inicio programado para el 18 de octubre de 2025, el certamen promete mantener la tradición de competencia seria y organización profesional que ha consolidado a la Liga Mexiquense como una de las más prestigiosas del Estado de México. La mesa directiva, encabezada por Hugo Alvarado, presidente del circuito; Santiago Téllez, secretario; Eduardo Gómez, tesorero; y José Elías Nader, responsable de la comisión de disciplina y justicia, hace un llamado a jugadores, entrenadores y equipos para no quedarse fuera.

La justa se disputará en categoría libre, con partidos sabatinos a las 8:00 y 10:00 horas en diversas canchas empastadas del Valle de Toluca. Los organizadores destacan que se trata de un torneo que prioriza lo deportivo sobre lo económico: las finales se celebran en escenarios de primer nivel, como el Estadio Alberto “Chivo” Córdova, y han contado con invitados de lujo como Vicente Pereda, Hernán Cristante y José Saturnino Cardozo, para premiar a los campeones.

Además de los trofeos tradicionales al campeón, subcampeón, mejor defensa, mejor ofensiva y goleador, la Primera Fuerza otorgará premios en efectivo, incentivando el alto nivel competitivo entre los equipos participantes.

Con el torneo “Carlos María Morales”, la Liga Mexiquense reafirma su compromiso con el futbol formativo y con el reconocimiento a las figuras que han marcado historia. Las inscripciones están por cerrar, así que si quieres vivir la emoción del futbol en una liga de verdad, comunícate al 729 103 7941 y asegura tu lugar antes del arranque del torneo.