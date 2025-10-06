Resultados de la Jornada 12 de la Liga MX

*América sigue en plan grande, los Diablos dan golpe de autoridad en León, Tigres y Cruz Azul dividen puntos en el Volcán

América 3-0 Santos

América reafirmó su gran momento en la Liga BBVA MX al vencer 3-0 a Santos Laguna este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

Los goles del conjunto azulcrema fueron obra de Rodrigo Aguirre (m.38), Brian Rodríguez (m.62) y Alan Cervantes (m.71), en un encuentro donde el equipo dirigido por André Jardine mostró contundencia y control total del juego.

Con este resultado, América amplió su dominio sobre Santos a 11 partidos consecutivos sin perder (7 triunfos y 4 empates) y mantiene una notable regularidad en el torneo, donde solo registra una derrota y ha marcado al menos un gol en cada una de las 12 jornadas.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un momento complicado: no vence al América como visitante desde el Apertura 2019 y ya suma 26 partidos seguidos sin ganar fuera de casa, una racha que refleja su difícil presente.

León 2-4 Toluca

El Estadio Nou Camp fue el escenario donde se enfrentaron este sábado los Esmeraldas de León y los Diablos Rojos de Toluca, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, con resultado final de 4-2 a favor del Toluca.

Las emociones no tardaron en llegar: a los cinco minutos de iniciado el encuentro, Toluca encontró el primer gol de la noche a través de Jesús Ángulo, tras una gran jugada de Nicolás Castro.

El conjunto visitante generó más oportunidades de gol, pero no las concretó. Al minuto 35, José Ramírez fue derribado dentro del área y se marcó penal. James Rodríguez ejecutó para conseguir el empate al minuto 37.

El resto del primer tiempo fue muy disputado, con dominio alterno, pero sin más goles.

Para la segunda mitad, los Escarlatas salieron encendidos y al minuto 48 lograron el segundo tanto por conducto de Paulinho, tras una jugada individual de Alexis Vega. El tercero llegó al 58’, obra del propio Vega, quien amplió la ventaja.

La reacción local llegó al 69’, cuando José Alvarado descontó para León. Sin embargo, Paulinho cerró la cuenta al 76’ con un remate de cabeza que selló la victoria 4-2.

Con este resultado, los Diablos sumaron su sexto triunfo consecutivo y se afianzan en la cima de la clasificación.

Tigres 1-1 Cruz Azul

El Estadio Universitario fue testigo del empate 1-1 entre Tigres de la UANL y Cruz Azul, en duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025.

Desde el arranque, ambos equipos generaron ocasiones de peligro. Ozziel Herrera probó al 6’ y Willer Ditta exigió una gran atajada de Nahuel Guzmán al 18’. El primer tiempo terminó sin goles.

Para la parte complementaria, el marcador se abrió al 52’ gracias a un disparo de Juan Brunetta tras combinación con Ángel Correa. Sin embargo, en tiempo agregado (90+7), Cruz Azul empató por conducto de Ángel Sepúlveda desde el punto penal, dividiendo unidades en el “Volcán”.

Querétaro 3-1 Puebla

La Franja llegaba al encuentro con dominio histórico sobre los Gallos (19 ganados, 15 empates y 10 perdidos), pero esta vez el triunfo fue para los queretanos.

Ricardo Marín adelantó al Puebla al 33’, pero Alí Ávila igualó al 55’ tras aprovechar un rebote. El propio Ávila completó la remontada al 59’, y Lucas Ariel Rodríguez selló el 3-1 al 77’ con potente disparo al primer poste.

En la próxima jornada, Querétaro visitará al Toluca, mientras que Puebla recibirá a Xolos.

Mazatlán 2-1 San Luis

El Estadio El Encanto fue testigo de la victoria 2-1 de Mazatlán sobre Atlético de San Luis.

Sébastien Salles-Lamonge abrió el marcador para los potosinos al 18’, pero los Cañoneros empataron al 52’ con un cabezazo de Jordan Sierra tras centro de Mauro Lainez. Cuando parecía que todo terminaba en empate, Bryan Colula sorprendió al 89’ con un disparo desde fuera del área para dar los tres puntos al cuadro mazatleco.

Atlas 3-1 Bravos

En el Estadio Jalisco, el Atlas derrotó 3-1 a los Bravos de Juárez.

Óscar Estupiñán puso en ventaja a los visitantes al 3’, pero Djuka empató de penal al 31’. Dos minutos después, Diego González marcó de cabeza el 2-1, y al 63’, Paulo Ramírez selló la victoria con un golazo desde fuera del área, su primero en la Liga BBVA MX.

Necaxa 0-1 Pachuca

El duelo que abrió la jornada se disputó en el Estadio Victoria y terminó con triunfo 1-0 de Pachuca sobre Necaxa.

Luis Quiñones marcó al 34’ el único gol del encuentro. Los Rayos estrellaron dos balones en el poste (Rosero al 15’ y Cambindo al 20’) y buscaron el empate hasta el final, pero el portero Carlos Moreno evitó la caída de su arco.

Tras la Fecha FIFA, Necaxa visitará a Tigres y Pachuca enfrentará a Bravos en Ciudad Juárez.

Pumas 1-2 Chivas

Las Chivas del Guadalajara consiguieron una victoria heroica 2-1 sobre los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, en la jornada 12 del Apertura 2025. Tras un retraso por lluvia, los felinos se adelantaron con gol de Pedro Vite al 48’, pero Armando González empató seis minutos después. Cuando el empate parecía definitivo, Daniel Aguirre firmó el 2-1 al minuto 90. Pumas falló un penal en el cierre, y el Rebaño Sagrado sigue firme rumbo a la clasificación.