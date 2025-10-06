Campaña “ElectroRecicla” recolectará residuos electrónicos en EdoMéx

Metepec, Méx.– Para impulsar el manejo responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y proteger el medio ambiente, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, llevará a cabo la campaña “ElectroRecicla”, que consiste en la recolección de equipos en desuso de la ciudadanía en distintos puntos de acopio instalados en oficinas gubernamentales.

Coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), la iniciativa se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre, en el marco del Día Internacional de los RAEE, que se conmemora el 14 de este mes.

La dependencia convocó a las y los mexiquenses a llevar sus aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utilicen, para que reciban un destino final seguro.

Fechas y sedes de recolección:

7 de octubre: Palacio de Gobierno, Av. Sebastián Lerdo de Tejada No. 300, Col. Centro, Toluca. Horario: 10:00 a 13:00 horas.

8 de octubre: Edificio de la Contraloría, Av. Primero de Mayo No. 1731, Zona Industrial, Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca. Horario: 10:00 a 13:00 horas.

9 de octubre: Conjunto SEDAGRO, explanada del Edificio C, Rancho San Lorenzo S/N, San Lorenzo Coacalco, Metepec. Horario: 13:00 a 16:00 horas.

Se podrán entregar computadoras, laptops, impresoras, monitores, celulares, televisores, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes, videojuegos, tabletas, pilas alcalinas, bocinas, cargadores, teclados, mouse, entre otros.

La SMAyDS recordó que estos residuos requieren un manejo especializado, pues contienen sustancias que pueden dañar la salud y el ambiente si no se tratan correctamente, además de que cuentan con materiales valiosos que pueden recuperarse y reincorporarse a procesos productivos.