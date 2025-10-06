Sentencian a 20 y 17 años de prisión a dos sujetos por robo en Coacalco y Ecatepec

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró sentencias condenatorias de 20 años y 4 meses, y 17 años y 6 meses de prisión, respectivamente, contra Edwin Sinayd López López y Erick Saúl Salinas Pacheco, luego de que un juez los declarara culpables del delito de robo de vehículo con violencia, en hechos ocurridos por separado en los municipios de Coacalco y Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones, el primer caso ocurrió el 4 de febrero de 2025, en la colonia Villas de las Flores, primera sección, en Coacalco. La víctima se encontraba estacionada a bordo de su motocicleta sobre la calle Adormideras, cuando Edwin Sinayd López López, acompañado de otros dos individuos, se le emparejó en otra motocicleta. Con un arma de fuego, lo amenazó para despojarlo de sus pertenencias y del vehículo, huyendo posteriormente del lugar.

Tras la denuncia, el Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y reunió los datos de prueba que permitieron identificar, detener y presentar ante la Autoridad Judicial al responsable, quien fue condenado a 20 años y 4 meses de prisión, además del pago de una multa económica y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

En un caso distinto, Erick Saúl Salinas Pacheco fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por un robo con violencia ocurrido el 2 de noviembre de 2024 en el municipio de Ecatepec. Ese día, en compañía de otros dos sujetos, interceptó a una persona y, bajo amenazas con un arma de fuego, la despojó de la motocicleta en la que viajaba.

El implicado fue detenido y trasladado a un Centro de Prevención y Reinserción Social de la zona, donde enfrentó su proceso legal. Al concluir el juicio, un juez dictó la condena, además del pago de una multa económica y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

La Fiscalía mexiquense reiteró su compromiso de mantener acciones firmes contra los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las y los mexiquenses, y exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho ilícito.