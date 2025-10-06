GRILLANDO

José Elías Nader Mata



Columnas



A muchos nos gusta la recta final del año, aquella que se distingue por las fiestas patrias, por el Día de Muertos y la época navideña, fiestas especiales y que en México tienen un toque especial, más en estas fechas donde aquellos que se nos adelantaron regresan a visitarnos, por lo que nuestros hogares, calles y plazas se llenan de color y tradición.

Pero como en todo, no falta la gente con mentalidad estúpida que piensa que en estas fechas se deben realizar rituales y sacrificios de animales, algo que he denunciado varias veces en este espacio, pues basta pasar a un costado del panteón municipal para ver las bolsas de brujería con gallinas, gatos, perros y otros animales, un tema preocupante, pues habla de la crueldad contra los animales que actualmente está tipificado en el Código Penal.Por lo anterior, se me hace pertinente el llamado que realizó mi amiga y sindica de Toluca, YAZMÍN NÁJERA, para que la gente cuide y resguarde a sus animales de compañía, particularmente a los felinos de pelaje negro, los cuales, durante el mes de octubre enfrentan un mayor riesgo de maltrato animal por falsas creencias y practicas asociadas a rituales, de hecho, informó que grupos de protección animal y servidores públicos, han detectado casos de crueldad animal en la zona de El Calvario, así como en distintos jardines y parques de Toluca.Será importante extender este llamado a toda la sociedad para estar pendientes y si cachamos a una vecina o vecino que se sientan brujos y con el derecho de asesinar animales, denunciarlos de inmediato a las autoridades para que tengan su justo castigo, pues, aunque parezca algo del medievo, estás prácticas son constantes generando dolor a seres inocentes, que insisto, no tienen la culpa de la mentalidad estúpida de unos cuantos.Que el Día de Muertos y el Halloween, que muchas personas disfrutan, sean fechas especiales, no de rituales oscuros, ilegales y que pongan en peligro la vida de animales, por lo que debemos estar atentos y defender lo correcto para que se acaben este tipo de prácticas absurdas e inhumanas.

LA GRÁFICA DE HOY

Corresponde a la chatarra que venía manejando un chofer del transporte público de pasajeros en Tlalnepantla, que protagonizó una persecución que concluyó con su detención y una herida de bala en una pierna, pues vaya que los policías municipales le batallaron para detener a esta “fichita”.Cabe destacar, que este sujeto estaba presuntamente en estado de ebriedad o bajo los efectos sustancias prohibidas, pues en su mundo venía manejando muy tranquilo, mientras impactaba a cuanto auto se le ponía de frente, entre ellos a dos patrullas.Lo cierto, es que un gran sector del transporte público de pasajeros está peor que nunca, ya sea en el oriente, norte, centro o sur, son unos cafres que no tienen control por parte de los concesionarios a los cuales les sigue valiendo madre mejorar el servicio, pero eso sí, andan bien preocupados por elevar el pasaje a su antojo.En el Valle de Toluca están peor que nunca, sin control y sin autoridad que les ponga un alto, por lo que habrá que reiterar a la Secretaría de Movilidad que es fundamental que se ponga a trabajar en este sentido, que deje de ignorar la problemática y que garantice la seguridad de las y los mexiquenses, ya que estos cafres son un peligro para todos, usuarios o persona que se les cruce en el camino, algo que insisto, no puede continuar así por culpa de la inoperancia y corrupción de una autoridad que debe solucionar y no seguir tolerando tantos abusos.

Y VA DE CUENTO

En una entrevista de trabajo en Metepec, EDUARDO GÓMEZ llega muy nervioso y el gerente le pregunta: ¿Nivel de inglés?A lo que LALO le responde: AltoEl gerente le dice: Bien. Traduzca “mirar”.A lo que LALO tranquilamente responde: Look.El gerente le contesta: Perfecto. Úselo en una frase.Y LALO señala: “Luke”, yo soy tu padre… HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]