El Partido Verde suma a cuatro regidoras y dos liderazgos políticos en el EdoMéx

Toluca, Méx.- En un movimiento que refuerza su estructura territorial y su presencia política en el Estado de México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la incorporación de seis nuevos perfiles con amplia trayectoria, entre ellos cuatro regidoras en funciones y dos ex dirigentes municipales.

Durante un evento encabezado por el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, y el Secretario de Acción Política, Miguel Sámano Peralta, se formalizó la adhesión de las regidoras María Isabel Quezada Reyes, de Temascalapa; Janett Pichardo Sotelo, de Ixtapan de la Sal; Rebeca Sámano Jiménez, de Acambay; y Thsusy Rojas Jaimes, de Amatepec); así como de los líderes políticos Elfego Rojas Solano y Juan Carlos Acacio Domínguez.

“La Familia Verde sigue creciendo. Nuestro compromiso está con las y los mexiquenses. Seguiremos sumando esfuerzos y trabajando mano a mano para construir un mejor Estado de México”, expresó Couttolenc al dar la bienvenida oficial a los nuevos miembros, colocándoles simbólicamente el chaleco verde del partido.

El dirigente estatal destacó que estas nuevas adhesiones son resultado de la estrategia coordinada entre la estructura partidista y la Secretaría de Acción Política para ampliar la base territorial del PVEM, al tiempo que refuerzan su identidad como fuerza política ambientalista, moderna y comprometida con el desarrollo social.

“El Estado de México está ávido de liderazgos como los que hoy presentamos. Con su experiencia y compromiso, serán parte fundamental del crecimiento del Verde en cada región de la entidad”, afirmó Couttolenc.

Por su parte, Miguel Sámano Peralta, Secretario de Acción Política del PVEM, subrayó que estas incorporaciones no son casuales, sino fruto del trabajo permanente de apertura e inclusión que el partido ha venido impulsando. “Me da mucho gusto que se integren a esta familia verde. Conozco su trabajo y su entrega, y estoy seguro de que aportarán lo mejor de sí para que el Partido Verde siga creciendo”, declaró.

Sámano Peralta recordó que actualmente el PVEM se posiciona como la segunda fuerza política en el Estado de México, lo cual –dijo- no solo representa una responsabilidad, sino una oportunidad para construir una alternativa sólida de gobierno cercana a la ciudadanía.

“Aquí estamos quienes queremos ver hacia adelante. Solo hay un camino para avanzar en el Estado de México, con trabajo y más trabajo. El futuro se construye con esfuerzo y con la suma de liderazgos que, como hoy, se siguen uniendo a este proyecto”, enfatizó.

Perfiles con experiencia y arraigo local

Las nuevas regidoras que se integran al PVEM cuentan con antecedentes relevantes en distintos sectores, siendo perfiles con experiencia y arraigo local:

– María Isabel Quezada Reyes, regidora de Temascalapa, con experiencia en temas sociales.

– Janett Pichardo Sotelo, regidora de Ixtapan de la Sal, fue presidenta del comité municipal del PRI y cuenta con una sólida trayectoria en el sector salud y sindical.

– Rebeca Sámano Jiménez, regidora en Acambay, ha trabajado en áreas enfocadas a la mujer y al desarrollo económico.

– Thsusy Rojas Jaimes, regidora en Amatepec, es promotora comunitaria con enfoque social.

Por su parte, Elfego Rojas Solano, ex alcalde de Amatepec y ex dirigente del PRI en ese municipio, así como Juan Carlos Acacio Domínguez, ex presidente del PRI en Ixtapan de la Sal y fundador de la asociación civil Uniendo Miradas, aportan experiencia política y vínculos comunitarios.

Con estos nuevos perfiles, el Partido Verde en el Estado de México reafirma su vocación de ser un partido que impulsa la participación de las mujeres, promueve el trabajo comunitario y apuesta por liderazgos con trayectoria y visión.