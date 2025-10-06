Selección de México Sub-17 Femenil lista para conquistar Marruecos

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 ya tiene todo listo para emprender su aventura mundialista en Marruecos. Bajo la dirección técnica de Miguel Gamero, el representativo tricolor afrontará la Copa del Mundo de la categoría con la ilusión de poner nuevamente el nombre de México en lo más alto.

El debut será el 18 de octubre ante Corea del Norte, vigente campeona del mundo y uno de los rivales más fuertes del grupo. Posteriormente, el cuadro mexicano enfrentará a Países Bajos el día 21, y cerrará la fase de grupos ante Camerún el 24 de octubre, todos los duelos a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la ciudad de Rabat.

Como parte de su preparación, el equipo sostendrá dos partidos amistosos internacionales, el primero frente a España y el segundo ante la República de Corea, encuentros que servirán para ajustar el funcionamiento y afinar la estrategia antes del debut mundialista.

La lista oficial de convocadas presentada este 6 de octubre reúne a las mejores jugadoras del país en su categoría. Entre los nombres más destacados figuran Valentina Murrieta y Bárbara del Real del América, Dayana Covarrubias del Atlas, Samantha Ruiz de Rayadas, Stella Barajas de los Tigres, Valeria Vázquez del León y Anaiya Miyazato del Necaxa, quienes buscarán consolidarse en la escena internacional.

El objetivo es claro: superar la fase de grupos y aspirar a igualar o superar la histórica actuación de 2018, cuando México se proclamó subcampeón del mundo en Uruguay. Con un plantel joven, talentoso y comprometido, el equipo nacional llega con la ilusión intacta y la mentalidad puesta en hacer historia nuevamente.

El balón está por rodar en tierras marroquíes, y la generación Sub-17 promete demostrar que el futuro del futbol femenil mexicano luce más brillante que nunca, pero los partidos deberán afrontarlos dentro del terreno de juego y demostrarlo con resultados.