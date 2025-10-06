Conductor ebrio de camión de pasajeros provoca persecución y choques en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.– Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este lunes en Tlalnepantla, luego de que el conductor de un camión de pasajeros de la ruta 18, presuntamente bajo los efectos del alcohol y drogas, protagonizara una persecución tras impactar varios vehículos en su trayecto.

De acuerdo con reportes de la Policía Municipal, el incidente comenzó sobre la avenida Mario Colín, a la altura de Gustavo Baz Prada, y se extendió hasta las inmediaciones del Tren Suburbano. Durante el recorrido, el sujeto —quien conducía una unidad vacía— colisionó contra varios automóviles particulares y dos patrullas municipales.

Testigos señalaron que el conductor intentó huir del lugar para evadir su responsabilidad, lo que derivó en una persecución. Finalmente, un elemento policiaco logró neutralizarlo tras accionar su arma de fuego.

El hombre resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia médica. Las autoridades municipales precisaron que, pese a las versiones iniciales difundidas en redes sociales, no se registraron personas atropelladas.

Una vez que reciba el alta médica, el implicado será presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que ya abrió una carpeta de investigación para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.