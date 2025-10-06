Invita alcaldesa de Huixquilucan a participar en la “Segunda Feria del Empleo 2025”

Huixquilucan, Méx.- “Este 7 de octubre en la colonia San Fernando, se realizará la “Segunda Feria del Empleo 2025”, donde participarán 100 empresas formales de diversos sectores productivos, que ofertarán más de mil vacantes”, informó la alcaldesa, Romina Contreras Carrasco.

Por ello, la presidenta municipal invitó a la población que busca empleo para que acuda a esta feria, que se llevará a cabo este martes 07 de octubre en la colonia San Fernando, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Dijo que la celebración de esta feria, tiene el propósito de reforzar las herramientas de quienes buscan una fuente de ingresos, y para ello, se impartirán los talleres de “Elaboración de Currículum de Alto Impacto”, “Autoempléate y ¿Cómo emprender tu negocio?

La “Segunda Feria del Empleo 2025”, que organiza el Gobierno de Huixquilucan, es con el propósito de acercar opciones laborales a quienes buscar una oportunidad para su desarrollo profesional y personal. Las vacantes que se ofertarán, van dirigidas a personas mayores de 18 años que residan en Huixquilucan.

“En un esfuerzo y colaboración conjunta con el sector privado, por segunda ocasión en este 2025, llevamos a cabo esta Feria del Empleo, que tienen como propósito facilitar la vinculación entre los huixquiluquenses que buscan un trabajo formal y empresas que requieren de personal. Nuestro propósito es seguir reforzando estas alianzas para acercar a la población opciones que permitan tener una fuente de ingresos que contribuya a mejorar su calidad de vida”, señaló.

Romina Contreras destacó que, entre las ventajas que ofrece la “Segunda Feria del Empleo Huixquilucan 2025”, está el que permite concentrar en un solo lugar a los buscadores de empleo y reclutadores, para que no tengan que trasladarse a otros lugares lejanos y gastar recursos económicos.

Además, para reforzar las herramientas de quienes buscan una fuente de ingresos, personal especializado de la Dirección de Desarrollo Económico y Empresarial de Huixquilucan, impartirá los talleres de “Elaboración de Currículum de alto impacto” y “Autoempléate, ¿cómo emprender tu negocio?

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 55 8284 2229 y 55 8284 2231 ext. 225 y 507 o bien al 55 5291 3314 ext. 5112 y 5114.