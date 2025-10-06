México cierra con tres bronces en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Nueva Delhi, India.- La selección mexicana que compitió en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, cosechó tres preseas de bronce en la última jornada del certamen, que se realizó este domingo, gracias a Leonardo Pérez, Guadalupe Navarro y Edgar Cesáreo Navarro, con lo que México cerró con 10 medallas totales: tres medallas de oro, una de plata y seis bronces.

El medallista paralímpico Leonardo de Jesús Pérez Juárez ganó la insignia de tercer lugar, al cronometrar 3:58.85 minutos, en la final de 1,500 metros T52, en el último día de competencias del Mundial. El tlaxcalteca, medallista de los Juegos Paralímpicos Londres 2012 y Tokio 2020, también participó en las pruebas de 100 y 400 metros T52.

Mientras que, la seleccionada de los Juegos Paralímpicos París 2024, María Guadalupe Navarro Hernández subió al podio de honor, al lograr el tercer lugar en lanzamiento de disco F55, con una marca de 25.02 metros. La jalisciense de 18 años es una de las seleccionadas más jóvenes de este equipo.

Por último, el medallista paralímpico Edgar Cesáreo Navarro sumó su segunda presea de bronce en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, tras llegar en tercer lugar en la final de 200 metros T51, con un tiempo de 41.65 segundos, su mejor marca de la temporada. El mexiquense también ganó el bronce en 100m T51.

Al finalizar las pruebas, México se ubicó en el lugar 22 del medallero general, del certamen que reunió a competidores de 63 naciones y que significó el arranque del ciclo rumbo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.