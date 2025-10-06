PROFECO señala a Finabien como la mejor opción para envío de remesas

Ciudad de México.– Durante su participación en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa posicionándose como la mejor alternativa para el envío de dinero de Estados Unidos a México en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que, según la comparación semanal de empresas remesadoras, Finabien ofrece en promedio $366 pesos más que la empresa que menos dinero entrega por el mismo envío.

En el ejercicio de referencia —por un envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados el 2 de octubre—, Finabien pagó $7,543.19 pesos, mientras que Sendvalu entregó $7,133.04 pesos. En la modalidad de envío en efectivo, Xoom fue la que pagó más, con $7,492.34 pesos.

“Es importante que las y los consumidores consulten la página de Profeco y utilicen la calculadora de Quién es Quién en el Envío de Dinero, para comparar comisiones, tipo de cambio y saber qué empresas pagan más por sus dólares”, subrayó Escalante Ruiz.

En otro tema, el procurador recordó que la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) está integrada por 24 productos, cuyo costo no debe superar los $910 pesos.

Del 22 al 26 de septiembre, el precio más bajo se encontró en Aprecio Jardines, en Tijuana, Baja California, con $773 pesos, mientras que el más alto fue de $935.10 pesos, en Chedraui Andonegui, en Tampico, Tamaulipas.

En el monitoreo realizado en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Mérida, ninguna tienda rebasó el precio meta. En Álvaro Obregón, el costo más bajo fue de $837.90 pesos en Mega Soriana San Jerónimo, y el más alto de $893.40 pesos en Bodega Aurrera Santa Lucía.

En Tuxtla Gutiérrez, los precios oscilaron entre $799.20 pesos en Chedraui Tuxtla Crystal y $888.30 pesos en Walmart Blvd. Belisario; mientras que en Mérida, el más bajo fue de $819.50 pesos en Chedraui Selecto, y el más alto de $883.60 pesos en Súper Aki Extra.

Durante la revisión semanal, Profeco reportó que el aceite vegetal 1-2-3 de un litro tuvo un precio promedio nacional de $41.05 pesos. Los precios más bajos se localizaron en Monterrey ($33.90), Saltillo ($34.50) e Iztapalapa ($37.07), mientras que los más altos fueron en Oaxaca ($54), Ciudad Juárez ($51.70) y Querétaro ($46.30).

“Depende de dónde se adquiera el producto cambian los precios, por eso invitamos a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, para comparar costos en diferentes ciudades y establecimientos”, recomendó el procurador.

En cuanto al precio promedio nacional de la gasolina regular, informó que el 3 de octubre fue de $23.60 pesos por litro. El precio más bajo se encontró en Rayo Gas, de grupo Pemex, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, con $23.21 pesos, y el más alto en Oxxo Gas, de Silao de la Victoria, Guanajuato, con $24.99 pesos.

Finalmente, Escalante Ruiz anunció que la Revista del Consumidor de octubre incluye los resultados del estudio de calidad realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a 49 detergentes en polvo —26 para ropa y 23 multiusos—, con el propósito de orientar a los consumidores sobre su desempeño y calidad.