DEBATE

Redacción

Redacción 6 octubre, 2025

6 octubre, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor

https://twitter.com/robertodesachy

https://twitter.com/DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Lilia Cedillo y la nueva etapa en la BUAP: Los alumnos, primero

El último día de septiembre, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, confirmó lo que en los pasillos de la institución se rumoraba después de su triunfo en la elección; es decir, que su nueva gestión demandaba cambios, tanto en el proyecto universitario, como en el personal que la acompañará durante el período 2025-2029: https://desdepuebla.com/2025/09/30/rectora-lilia-cedillo-ramirez-da-a-conocer-primeros-nombramientos-del-nuevo-periodo-buap/

El sábado pasado, en el HISTÓRICO edificio Carolino, en un evento sencillo, pero muy simbólico y ante la máxima instancia del gobierno de la BUAP, el Consejo Universitario, Lilia Cedillo rindió su cuarto informe de trabajo y tomó protesta para su nueva administración: https://desdepuebla.com/2025/10/04/alumnos-prioridad-en-la-buap-reitero-lilia-cedillo-en-su-informe-y-toma-de-protesta/.

En los próximos días o semanas se confirmará si hay más movimientos al interior del gobierno de la institución; pero lo que queda claro es que inició una nueva etapa, que obviamente implicará una transformación en la que los estudiantes y sus NUEVA CIRCUNSTANCIAS Y REALIDADES serán la prioridad: https://desdepuebla.com/2025/09/17/tender-puentes-de-comunicacion-con-toda-la-comunidad-universitaria-planteo-la-rectora/

México, Puebla, la BUAP y sus alumnos NO son iguales que en el 2000 o 2010, además; las condiciones que envuelven a los jóvenes también son diferentes a las de años o décadas anteriores. Y la universidad más importante de la entidad necesita adaptarse a las nuevas circunstancias y realidades.

“TODOS SOMOS UNIVERSITARIOS”

El mensaje de la rectora al interior de la institución es claro: “Todos somos universitarios” y la unidad es muy importante, para superar los retos actuales y mantenerla como referente académico, administrativo y social en el país. Se necesita a todos y el ánimo de la nueva gestión es de inclusión, avanzar y caminar juntos.

Con ABSOLUTO RESPETO a la autonomía universitaria, la nueva administración plantea reforzar el trabajo conjunto y la colaboración con los diferentes niveles de gobierno e instituciones, porque es lo mejor no solamente para la BUAP y sus estudiantes, también Puebla y México necesitan la conjunción de esfuerzos y recursos, para enfrentar la problemática actual: https://desdepuebla.com/2025/01/09/gobernador-armenta-firmo-un-convenio-con-la-rectora-de-la-buap-lilia-cedillo/.

Desde luego que en la gestión que inicia continuará la atención a las necesidades y exigencias del personal académico, administrativo e investigadores universitarios, sin embargo; empero, aumentará la cercanía de la institución y su administración central con los estudiantes: https://desdepuebla.com/2019/07/28/este-lunes-ingresan-a-preparatorias-de-la-buap-estudiantes-de-nuevo-ingreso/

México, Puebla, la BUAP, SUS ALUMNOS, personal académico, de investigación y de administración NO SON IGUALES que en 2021.Todas las instituciones, incluidas las universidades, requieren transformarse, adaptarse a las nuevas condiciones y demandas internas, externas y así lo asume la nueva administración encabezada por la rectora Lilia Cedillo.

¿DE QUÉ CHNGAOS SE RÍEN LOS DIRECTIVOS DEL PUEBLA FC?

El mismo día en que el Puebla FC fue borrado por un conjunto supuestamente de media tabla, como el Querétaro, pese a que la franja anotó primero y había mejorado desde que Hernán Cristante asumió como entrenador, un grupo de sus directivos fue exhibido, mientras festejaba en algún lugar público, como lo muestra la foto en este texto.

Curiosa y contradictoria situación en que mientras un equipo deportivo SUPUESTAMENTE PROFESIONAL padece una grave crisis, que lo tiene en el último lugar de la Liga Mx y con varias derrotas seguidas, sus pseudo directivos son descubiertos en gran jolgorio. ¿De qué chingaos se ríen estos sujetos, qué festejan, cuando los aficionados, jugadores y cuerpo técnico están que se los lleva la…por la situación del conjunto y sus malos resultados?.

Aunque a los presuntos “directivos” del Puebla FC les valga MADRES el equipo, los camoteros son un conjunto de tradición, campeón de liga y copa en varias ocasiones, con un estadio histórico y dos veces mundialista, que representan a una entidad y ciudad con millones de ciudadanos y ¡miles de aficionado habidos de que POR FIN LE VAYA BIEN A SU ESCUADRA FAVORITA!.