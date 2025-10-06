Muere trabajadora del DIF tras chocar contra automóvil en el barrio de San Bernardino

San Bernardino, Toluca.– Una mujer identificada como Yaremi Poleth “N”, perdió la vida esta mañana tras un accidente vial ocurrido en el cruce de las calles Hidalgo y Fray José, en el barrio de San Bernardino, donde la motocicleta que conducía colisionó contra un automóvil Nissan Versa.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien era servidora pública del DIF estatal viajaba a bordo de una motocicleta Itálika sin placas de circulación, con distintivos rosas y unas llamativas “orejitas” del mismo color. A pesar de portar casco de seguridad, las lesiones que sufrió fueron fatales.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente; sin embargo, al revisar a la motociclista confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mujer, fue identificada gracias a su identificación del DIF estatal.

El vehículo Nissan Versa, involucrado en el choque, era conducido por otra mujer, quien fue detenida por elementos de la Policía Municipal mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance.

La zona fue acordonada por las autoridades locales, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias periciales en el lugar.