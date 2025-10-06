Coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite detención de objetivo prioritario

6 octubre, 2025

Joquicingo, Méx.- Derivado de labores de investigación e inteligencia, en el Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Seguridad (SSEM) y Fiscalía General de Justicia (FGJEM), ambas mexiquenses, detuvieron a un sujeto considerado objetivo prioritario en la entidad.

Al desarrollar trabajos de inteligencia se identificó a un sujeto como jefe de plaza de una célula delictiva, el cual está relacionado con los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y venta de droga en los municipios de Malinalco, Zumpahuacán, Ocuilan y Joquicingo.

Con la información obtenida se aplicaron acciones tácticas, propias del Operativo Sur en la entidad, donde los efectivos, al realizar patrullajes de reconocimiento sobre calles de la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, del municipio de Malinalco, observaron al sujeto objeto de investigación, el cual, al notar la presencia de las autoridades, emprendió la huida y se adentró en la maleza del lugar, por lo que los oficiales implementaron un operativo y fue interceptado metros más adelante.

De acuerdo con el protocolo de las Mesas de la Paz, al sujeto le realizaron una revisión de seguridad donde le hallaron un arma de fuego corta, un cargador abastecido, 70 bolsas de plástico con cristal y 12 empaques plásticos con marihuana.

Por lo anterior, Néstor “N”, de 34 años, fue detenido, se le informaron sus derechos que la ley le consagra y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGJEM, donde se esclarecerá su estatus legal.

La Secretaría de Seguridad recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que afectan la paz y tranquilidad de la ciudadanía.