Universitarios rescatan tradición con Paseo de Los Diablos de Yauhtli

Tenancingo, Méx.- Para resignificar las tradiciones y promover la cultura, estudiantes del Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), de Tenancingo realizaron edición del Paseo de Los Diablos de Yauhtli.

La directora del Centro de Actividades Culturales (CeAC), Eufrasia Gómez Pérez, destacó que este evento es fundamental en la preservación y difusión de la herencia cultural de la entidad mexiquense.

Precisó que este paseo representa esa profunda resignificación cultural, que conecta con una expresión viva de la religiosidad popular, recuerda la importancia de aprender y valorar cómo la comunidad ha tejido a lo largo del tiempo un entramado de creencias, rituales y símbolos que dan sentido a la existencia del ser humano.

“Este proyecto es un testimonio de cómo la UAEMéx puede ser un espacio vital para el rescate del estudio y la proyección de las identidades culturales. También, se enriquece el presente y se construye un futuro donde la diversidad cultural es celebrada y transmitida de generación en generación”.

De acuerdo con los relatos, el Paseo de los Diablos de Yauhtli conmemora la creencia popular de que días antes del 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, el diablo anda suelto, lo que representa el mal en la tierra.

Para lograr esta analogía, la comunidad de este espacio estudiantil realiza la danza al son de San Miguel, pieza creada especialmente para Los Diablos de Yauhtli e interpretada por la Banda Universitaria de Marcha, representado la lucha del bien contra el mal, entre el diablo y San Miguel Arcángel.

Las y los estudiantes que se caracterizan de diablos portan una máscara elaborada con una técnica de modelado de alambre galvanizado con papel de estraza y pasta de cemento, artículo que trabajan con semanas de anterioridad.

Por su parte, las alumnas que representan a las yauhtlis portan en una mano un estandarte que en la punta lleva una cruz de pericón; la base del estandarte representa los cultivos, ya que, de acuerdo con investigaciones antropológicas, este se usaba como una especie de protección. Mientras que en la otra mano llevan una canasta de mimbre con flores de pericón.

Ambos personajes portan otro elemento identitario de Tenancingo que es el rebozo, que es usado tanto por los diablos como las yauhtlis. El diablo lo porta en la cintura, a manera de fajilla, mientras que las yauhtlis lo llevan a lo largo del cuerpo.

Un elemento que fue integrados este año al Paseo fue la imagen de San Miguel Arcángel, como símbolo de la religiosidad popular y que lleva por capa un rebozo rojo y un estandarte de pericón. Asimismo, el danzante que representa al diablo mayor porta un rebozo como gaban.

En la danza, las yauhtlis simbolizan el bien, que, con la cruz de pericón, contienen al mal. Al finalizar la danza se representa una lucha entre los diablos y las yauhtlis. Al centro de la danza se encuentra San Miguel encarando al diablo mayor hasta vencerlo, para representar la creencia de que se vence al mal.