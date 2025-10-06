Mezcaleros mexiquenses, entre los mejores del Concurso Mundial de Bruselas

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El mezcal del Estado de México tuvo una participación destacada en el Spirits Selection del Concurso Mundial de Bruselas (CMB) 2025, celebrado en el mes de octubre, donde productores mexiquenses fueron reconocidos por la calidad y tradición de sus destilados artesanales, alcanzando un quinto lugar entre los mejores mezcales del certamen.

La representación mexiquense estuvo integrada por maestros mezcaleros provenientes de municipios del sur del estado como Malinalco, Zacualpan, Tenancingo, Ocuilan, Tonatico y Zumpahuacán, reconocidos por su larga tradición en la elaboración de esta bebida ancestral. En total, 16 etiquetas de mezcal participaron en la competencia internacional, con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado mundial.

El Gobierno del Estado de México, junto con productores y asociaciones mezcaleras, aprovechó el evento para impulsar la promoción, investigación y posicionamiento global del mezcal mexiquense, destacando la importancia económica y cultural que representa esta bebida para las comunidades rurales del sur de la entidad.

El Concurso Mundial de Bruselas, reconocido por su prestigio en la evaluación de vinos y bebidas espirituosas, reunió a expertos y jueces de distintos países, quienes calificaron el sabor, la pureza y el proceso artesanal de los productos. La edición 2025 del México Selection tuvo como sede San Luis Potosí, atrayendo a decenas de productores nacionales e internacionales.

La participación mexiquense en este certamen reafirma la vocación mezcalera del Estado de México, donde más de una decena de comunidades han preservado por generaciones la destilación del agave criollo, convirtiendo al mezcal no solo en un producto de exportación, sino en un símbolo de identidad cultural y orgullo local.