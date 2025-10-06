Sustracción de menores en Ixtlahuaca, está ligada a un presunto asunto familiar

Ixtlahuaca, Méx.- El Ayuntamiento de Ixtlahuaca, señala que derivado a la sustracción de dos menores que está circulando en redes; se trata de que fue un hecho ligado a un presunto asunto familiar.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Ixtlahuaca informó sobre el incidente ocurrido el lunes por la mañana en la comunidad de San Pedro La Cabecera, cerca del parque industrial, donde dos menores fueron sustraídos de un domicilio particular.

El hecho fue registrado por cámaras de vigilancia y difundido en redes sociales, lo que generó preocupación en la comunidad.

Según los primeros reportes, este suceso está ligado a un conflicto familiar.

Mientras que, hasta el momento, se desconoce el paradero de los menores, por lo que se han activado los protocolos (Alerta Amber) de búsqueda e investigación correspondientes.

El Ayuntamiento mantiene comunicación y coordinación constante con las instancias competentes para dar seguimiento puntual y garantizar la protección y el interés superior de los niños involucrados.

El documento, reitera el compromiso del gobierno municipal con la seguridad y el bienestar de todas las familias de Ixtlahuaca. Solicitando a la población mantener la calma y evitar difundir información no verificada que pueda entorpecer las labores de las autoridades.

Y se estará emitiendo la información oficial conforme avance la investigación y se logre información que dé con el paradero de los menores.