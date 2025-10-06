Lair destaca trabajo de sus Diablas tras goleada ante Mazatlán

Metepec, Méx.- El director técnico del Toluca Femenil, Patrice Lair, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo luego de la contundente victoria por 6-0 frente a Mazatlán, resultado que marca un gran momento para las Diablas Rojas. El estratega francés subrayó la entrega y el orden táctico de sus jugadoras, quienes dominaron de principio a fin el encuentro en la cancha de Metepec.

“Fue un partido completo, jugamos con intensidad, con control y, sobre todo, con alegría. Es importante cerrar así antes de la liguilla”, comentó Lair, visiblemente contento por la actuación colectiva que permitió al Toluca alcanzar los 28 puntos, la mejor cosecha en su historia dentro de la Liga MX Femenil.

El técnico también dedicó palabras especiales para su capitana, la francesa Amandine Henry, quien firmó un triplete y vivió una noche redonda. “Me siento muy feliz por ella, la conozco desde hace tiempo y sé que es algo que venía buscando. Es un gran ejemplo para nuestro equipo y para las jugadoras jóvenes que sueñan con llegar a este nivel”, reconoció el entrenador galo.

Con este triunfo, las Diablas se acercan a la fiesta grande del futbol mexicano, por lo pronto buscarán cerrar con la misma inercia la fase regular, pues en la jornada 15 de medirán a las Gladiadoras del San Luis. La goleada ante Mazatlán no solo reafirma el gran momento de las escarlatas, sino también la evolución de un proyecto que comienza a consolidarse bajo el mando del estratega francés.