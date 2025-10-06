ISSEMYM regala más de 28 mil sonrisas en su Clínica Odontológica durante 2025

Toluca, Méx.- Durante el primer semestre de 2025, la Clínica de Consulta Externa Odontológica Morelos, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), otorgó 28 mil 200 consultas para el cuidado de la salud bucodental de las y los derechohabientes.

Este espacio ofrece atención en odontología general, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, ortodoncia, odontopediatría y ortopedia, además de promover la prevención de enfermedades bucales.

Las principales causas de consulta son las caries, seguidas de anomalías dentofaciales, así como dientes incluidos e impactados, lo que refleja la importancia de fomentar hábitos de higiene oral y revisiones periódicas.

En este 2025, la Clínica Odontológica celebró 47 años de servicio, tiempo en el que ha acompañado a generaciones de mexiquenses en el cuidado de su sonrisa. Como parte de la conmemoración, se entregaron reconocimientos a la cirujana dentista María de Jesús Leticia Vázquez y al especialista en ortodoncia Joel Maya Díaz, ambos con 34 años de trayectoria en la institución.

Ubicada en Felipe Villanueva esquina con Silviano López, colonia Morelos, en Toluca, la clínica brinda servicio de lunes a viernes de 8:00 a 20:30 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas, garantizando horarios accesibles para la atención de la derechohabiencia.

Con estas acciones, el ISSEMYM refrenda su compromiso de velar por la salud integral de las y los mexiquenses, otorgando servicios especializados y de calidad que contribuyen al bienestar de cada familia.