“Impulsando tu Salud” beneficiará a más de 60 mil naucalpenses: Montoya

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que con el programa “Impulsando tu Salud” se pretende beneficiar a más de 60 mil naucalpenses.

Agregó que este programa que se lleva a cabo en coordinación con el Sistema Municipal DIF, llegará a todas las zonas del municipio a través de una unidad móvil.

En esta ocasión, la jornada médica llegó a San José Poza Honda, donde el alcalde Isaac Montoya, ante autoridades auxiliares, vecinas y vecinos, comentó que estas jornadas de salud proporcionarán, hasta cuatro medicamentos por paciente de manera completamente gratuita, previa receta de médicos, hasta seis estudios de laboratorio por paciente al año, además de un par de lentes de hasta cuatro dioptrías, entre otros servicios.

Recordó que el programa arrancó en Naucalpan el 4 de septiembre y consiste en atender temas de salud a través de una unidad médica móvil que ofrece servicios totalmente gratuitos como Medicina General, Optometría, Oftalmología, Laboratorio y Farmacia, entre otros.

Con “Impulsando tu Salud”, el gobierno de Naucalpan busca complementar la oferta de salud estatal y federal desde una óptica municipal, pensando en la prevención médica.

Mencionó que, hasta ahora, “impulsando tu Salud” ha beneficiado a habitantes de las colonias México 86, La Chacona, El Tejocote, Praderas de San Mateo, San Esteban, San Antonio Zomeyucan, Satélite, Bosques de Moctezuma y San José Poza Honda, y que en cada una de estas comunidades la unidad se ha mantenido durante 3 días, lo que permite atender a un número mayor de personas de una sola colonia, barrio o pueblo.

“Entre los servicios del programa, se incluye también la dotación de medicamentos de manera permanente a los pacientes, es decir, una persona con diabetes o hipertensión que requiere de un medicamento de manera constante, podrá recibirlo cada que lo requiera en la unidad móvil”, dijo.

Destacó que hoy, en Naucalpan, los recursos se destinan a obras públicas e infraestructura social con recursos municipales propios y provenientes del FAISMUN. “Vamos a estar lo que resta de este año, con una actividad muy intenso, muy presentes en todas las comunidades, aquí pues vamos a volver y vamos a estar trabajando de la mano con ustedes, agradeciéndoles la confianza y decirles que no vamos a decepcionar a nadie, siempre les daremos la cara y que nuestra oficina siempre será el territorio”.

Posteriormente, Montoya Márquez recorrió la Avenida de Los Pinos, donde se realizan obras de mejoramiento de la calle, donde enfatizó a las y los vecinos que el apoyo de su gobierno se mantendrá para mejorar la infraestructura comunitaria.