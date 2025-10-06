EJEM invita a Colores por la Justicia “Pinto de justicia mi comunidad”

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, invita a niñas, niños y adolescentes que radiquen y estudien en la entidad a participar en el primer Concurso Estatal de Pintura Colores por la Justicia “Pinto de justicia mi comunidad”.

Esta iniciativa, integrada al programa “Yo por la Justicia” y respaldada por el Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI) del Gobierno estatal, tiene como objetivo fomentar la cultura de la legalidad a través de valores como el respeto, honestidad, justicia, libertad, equidad e igualdad, contribuyendo a una mejor convivencia en la comunidad.

Las y los interesados podrán inscribirse en dos categorías: “Pequeños Artistas” para niñas y niños de 9 a 11 años, y “Trazos por la Justicia” para adolescentes de 12 a 14 años, empleando diversas técnicas como lápices de colores, acuarelas, tinta, crayones, plumones, lápiz grafito o pintura acrílica. La fecha límite para la entrega de trabajos será el 5 de noviembre de 2025.

El certamen se desarrollará en tres fases: escolar, municipal y estatal. El Jurado Calificador estará integrado por personalidades del arte plástico, representantes del Poder Judicial y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes evaluarán a las y los concursantes con base al tema, originalidad y creatividad.

Para reconocer el talento, en cada categoría se premiará al primer lugar con una computadora portátil, al segundo con una tableta electrónica y al tercero con un reloj inteligente; además de entregar reconocimientos de participación. La premiación se realizará el 8 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Escuela Judicial del Estado de México.

Quienes deseen participar pueden consultar la convocatoria en la página oficial www.ejem.edu.mx, donde encontrarán información adicional sobre la Cultura de la Legalidad y sus valores.